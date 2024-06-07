Motosiklet kazası 2 genci hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Motosiklet kazası 2 genci hayattan kopardı

Amasya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 genç yaşamını yitirdi.

Amasya’da Fatih Tıngır kontrolündeki motosiklet, Akbilek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi mevkisinde karşı yönden gelen Asaf Biçer'in kontrolündeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, Fatih Tıngır ve diğer motosiklette bulunan Buğra Uluğ yaşamını yitirirken Asaf Biçer ve Emre Çağlar Öksüz ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

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