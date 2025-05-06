Motosiklet kazası kask kamerasından böyle görüntülendi

Kaynak: DHA

Adana’da bir motosiklet otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Adana’da dönüş yapan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü havada takla atıp düşerek yaralandı. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Nisan günü Çukurova ilçesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Arda K. yönetimindeki 01 AZC 203 plakalı motosiklet, kaldırıma park etmek için dönüş yapan Ali K.'nin kullandığı 01 AKJ 108 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ali Arda K. çarpışmanın etkisiyle takla atarak düştü. Ali Arda K.'nin yardımına trafikteki başka bir motosiklet sürücüsü koştu. Yaralı sürücü, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, Ali Arda K.'ye yardım eden motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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