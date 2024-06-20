Motosiklet kazası sonucu kaybolmuştu. Kayıp gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet kazası sonucu kaybolmuştu. Kayıp gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olan bir genç, sulama kanalında ölü bulundu. Genç, meydana gelen kazada motosikletiyle sulama kanalına düştü.

Bölücek Mahallesi 17. Sokak'ta su kanalına düşmüş motosiklet ve sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 43 AEZ 571 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Sadık Arslan'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Arslan'ın dün akşamdan beri kayıp olduğu öğrenildi. Cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince su kanalından çıkarılarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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