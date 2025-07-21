Motosiklet kazasında 35 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Motosiklet kazasında 35 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü ağır yaralandı

Tokat'ta meydana gelen kazada 35 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 21.45 sıralarında Çat kasabası Şeyhi Şirvani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametine seyreden S.F.U.'nin hakimiyetini kaybettiği motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten savrulan sürücü, yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden diploma töreninde ders gibi protesto
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden diploma töreninde ders gibi protesto
Yangın Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı! Alevler ilçe merkezine doğru ilerliyor!
Yangın Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı! Alevler ilçe merkezine doğru ilerliyor!
Ticari taksi tıra arkadan çarptı! 1 kişi yaralandı
Ticari taksi tıra arkadan çarptı! 1 kişi yaralandı
Gıda devi iflasın eşiğinde! Karar verildi...
Gıda devi iflasın eşiğinde! Karar verildi...
‘Güldür Güldür Show’dan sezona mola
‘Güldür Güldür Show’dan sezona mola