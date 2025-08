Kaza, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 323. sokakta yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen minibüs ile motosikletle çarpıştı. Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.