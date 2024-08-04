Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralar aldı.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti, Beytullah Cerikçi'nin kullandığı 02 ADM 217 plakalı motosiklet, Ali Ş.'nin yönetimindeki 02 ABA 954 plakalı otomobile çarpması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere vurdu. Kazada, 26 yaşındaki Cerikçi ciddi şekilde yaralandı ve hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan genç adamın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.

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