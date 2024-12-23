Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı var

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mert Gül (17) hayatını kaybetti, yanındaki Eray Karakaya ağır yaralandı.K

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mert Gül (17) hayatını kaybetti, yanındaki Eray Karakaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çan-Biga kara yolunda meydana geldi. Mert Gül yönetimindeki 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 plakalı otobüse arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Mert Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Eray Karakaya ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı var

Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı var

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