Motosiklet otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
Burdur’da seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sebebiyle park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Burdur Merkez Özgür Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, motosikletiyle Gazi Caddesi üzerinden Köprübaşı istikametine seyir halinde olan 20 yaşındaki Gürkan D., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle yola savrulan Gürkan D. ağır yaralandı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından motosiklet yoldan kaldırıldı. Gürkan D.’nin durumunun ağır olduğu iletildi.

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