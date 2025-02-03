Motosiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı

Amasya'da motosiklet sürücüsü 'U' dönüşü için manevra yaptığı esnada otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam Amasya Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ozan B. yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.'nun "U" dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve 22 yaşındaki Elif O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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