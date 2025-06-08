Motosiklet otomobile ok gibi saplandı! Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet otomobile ok gibi saplandı! Ölü ve yaralı var

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

a.jpgKaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nde Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı. Yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

s.jpg Öte yandan motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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