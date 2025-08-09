Motosiklet palmiye ağacına çarptı, sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Motosiklet palmiye ağacına çarptı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada yaralanan sürücü tedavi için hastaneye götürüldü.

Kaza, dün Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hedi D'nin kullandığı motosiklet, Sorgun Mezarlığı önüne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjde bulunan bordür taşına çarptıktan sonra sürüklenerek palmiye ağacına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına bir başka motosiklet sürücüsü ve devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekibi koştu. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Son Haberler
Tarihi şehrin sessiz çöküşü! 2050’de sular altında
Tarihi şehrin sessiz çöküşü! 2050’de sular altında
Elazığ’da korkunç kaza! Ekipler seferber oldu
Elazığ’da korkunç kaza! Ekipler seferber oldu
147 kaçak göçmen kurtarıldı!
147 kaçak göçmen kurtarıldı!
Jose Moruinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!
Jose Moruinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!
Sokak kesişimde kafa kafaya çarpıştılar
Sokak kesişimde kafa kafaya çarpıştılar