Motosiklet palmiye ağacına çarptı, sürücü yaralandı

Kaza, dün Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hedi D'nin kullandığı motosiklet, Sorgun Mezarlığı önüne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjde bulunan bordür taşına çarptıktan sonra sürüklenerek palmiye ağacına çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına bir başka motosiklet sürücüsü ve devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekibi koştu. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.