Motosiklet park halindeki tıra çarptı. 1 ölü 1 yaralı

Kaza, 18.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi girişinde meydana geldi. 35 ARN 639 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Latif Karaçam (45), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halindeki 638 PT 357 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Tırın sağ arka tekeri ile dingil arasında sıkışan sürücü Latif Karaçam olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan H.K. (25) ağır yaralandı. Yaralı, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken, hayatını kaybeden Karaçam'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. mJandarma kazaya ilişkin incelemesini sürdürüyor.