Motosiklet sayısı 4 ilde zirvede

Kaynak: AA
Motosiklet sayısı 4 ilde zirvede

Türkiye'de haziran itibarıyla 5 milyon 636 bin 583 ile rekor seviyeyi gören trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobil sayısını solladı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları hakkında TÜİK verilerine dayalı olarak bazı ilginç noktalar şunlardır:

Motosiklet Dağılımı:

Türkiye genelinde toplam 5 milyon 636 bin 583 motosiklet bulunmaktadır.

İstanbul, 714 bin 52 motosikletle en fazla motosikletin bulunduğu il konumundadır.

Ardahan ise sadece 832 motosikletle Türkiye genelinde en az motosikletin bulunduğu ildir.

Otomobil ve Motosiklet İlişkisi:

Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır gibi illerde motosiklet sayısı otomobil sayısını geçmiştir.

Örneğin Kilis'te 12 bin 846 otomobil karşısında 35 bin 801 motosiklet bulunmaktadır.

Kişi Başına Düşen Motosiklet:

Muğla, Türkiye genelinde kişi başına düşen motosiklet sayısı bakımından en önde gelmektedir. Şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşmektedir.

Buna karşın Bitlis, 256 kişiye bir motosiklet düşen en az il konumundadır.

Bu veriler, Türkiye'de motosiklet kullanımının yoğun olduğu bölgeleri ve kişi başına düşen motosiklet sayısının farklı illerde nasıl değiştiğini göstermektedir.

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