Motosiklet sayısı 4 şehirde otomobilleri solladı. Bakın o iller hangileri

Veriler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'te...Geçen ay Türkiye'deki motosiklet sayısı rekor kırdı. 5 Milyon 636 bin 583 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 15 milyon 727 bin 46, minibüste 511 bin 822, otobüste 212 bin 491 oldu. Kamyonet sayısı 4 milyon 593, Kamyon sayısı 981 bin 9'a ulaşırken, motosiklet sayısı da 5 milyon 636 bin 583 olarak kayıtlara geçti. Diğer araçlarla birlikte toplam araç sayısı 30 milyonun biraz altında kaldı.

EN FAZLA MOTOSİKLET İSTANBUL'DA

TÜİK verilerine göre motosiklet sayısında İstanbul 714 bin 52 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'in ardından 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti.

KİLİS'TE MOTOSİKLET SAYISI OTOMOBİL SAYISINI 3'E KATLADI

Türkiye'de motosiklet sayısı dört ildeki otomobil sayısını solladı geçti. O iller sırasıyla Kilis, Manisa,Muğla ve Iğdır oldu. İlginç olanı ise Kilis'teki motosiklet sayısının otomobil sayısını neredeyse üçe katlamış oldu. Şehirde 35 bin 801 motosiklet kayıtlıyken, Kilis'teki otomobil sayısı 12 846 oldu.

Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.