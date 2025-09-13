Motosiklet sürücülerine 600 bin lira ceza

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor.

101 CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İlçe genelinde 12 gün boyunca yapılan uygulamalarda 813 motosiklet durdurularak sorgulandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hem motosikletlere hem de sürücülere yönelik toplam 101 cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, kurallara aykırı hareket eden motosikletli sürücülere toplam 600 bin 350 TL para cezası kesti. Denetimlerin, ilçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine kask kullanımı, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gibi kurallara uyma çağrısında bulunurken denetimlerin sadece ceza amaçlı değil, trafik güvenliğini artırmak için yapıldığını vurgulandı.