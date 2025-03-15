Motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Kaynak: İHA

Düzce'de yaya geçitlerindeki ışıkları kullanıp karşı şeride geçen motosikletlilere yönelik yapılan denetimde 107 sürücüye çeşitli maddelerden 319 bin 101 lira ceza yazıldı.

Düzce'de havaların ısınması ile birlikte motosiklet kullanımı da arttı. Kazaların önüne geçebilmek ve motosiklet sürücülerinin de trafik kurallarına uymasını sağlamak amacı ile şehrin dört bir yanında trafik polisleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Bu çerçeve de Cumartesi pazarının kurulduğu alana ulaşmak veya bu alandan ayrılmak isteyen bazı motosiklet sürücüleri yayalara geçitlerde ki ışıkları kullanarak ana trafiği durdurarak karşı şeride geçtiğini gören trafik ekipleri bölgede denetim yaptı.

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Yaya geçidini kullanan motosiklet sürücülerine ise trafik polisleri, "Bu kullandığınız yer yayalar için ayrılmış bir alan. Bu alanı sadece yayalar kullanabilir. Motosikletli araçların buradan geçmesi yasak. Bu sebeple size bu konuda bir ceza uygulayacağız. Bir daha da burayı kullanmayın" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 107 motosiklet sürücüsüne, yaya geçidinde motorlu taşıt kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, kask takmama gibi çeşitli maddelerden 319 bin 101 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin bölgede denetimleri sıklaştırarak motosikletlilerin yaya geçidini kullanımının önüne geçilmesi planlanıyor.

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