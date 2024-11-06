Motosiklet sürücüsü dereye uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü dereye uçtu

Hatay’da H.A isimli motosiklet sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler H.A’yı yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Hatay'da seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dereye uçtu.

Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde 31 ARG 647 plakalı motosiklet sürücüsü H.A., seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A., dereye uçtu.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dereye uçan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü dereye uçtu

Motosiklet sürücüsü dereye uçtu

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