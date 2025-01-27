Motosiklet sürücüsü kadını hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü kadını hayattan kopardı

Hatay'da motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Emine Ö., ve 18 yaşındaki F.S.Ö.'ye çarptı. Çarptığı 3 yayadan 1'i öldü.

Hatay İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi mevkisinde yaşandı. M.A.E. yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet, cadde üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Emine Ö., 16 yaşındaki D.Ö. ve 18 yaşındaki F.S.Ö.'ye çarptı.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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3 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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