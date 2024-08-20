Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun dönüş yaparken bir motosiklet sürücüsünü ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeyken dönüş yapmaya çalışan hafriyat kamyonu, o sırada yolda ilerleyen motosiklete çarparak sürücüsünü tekerleklerinin altına aldı.

Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılan yaralı, Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

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