Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Hatay’da bir motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü havaya uçtu. Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtuğu kaza güvenlik kamerasına anbean yansıda.

Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"3 METRE HAVAYA UÇARAK YERE ÇAKILDI"

Kaza anını anlatan vatandaş Gazel Tümkaya, "Çok şükür adama bir şey olmadı, sağlığı yerinde. Aşağıdan araba geliyordu yukarıda motorlu geldi araç petrole girecekken sinyal vermeden kafa kafaya çarpıştılar. Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havaya uçarak yere çakıldı. Çok şükür motosiklet sürücüsü sağlam giyinmiş olduğu için bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

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