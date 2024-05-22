Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi

Aydın'da motosiklet sürücüsü, ticari taksi ile çarpıştı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edildi.

Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarında saat 17ç.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 MA 3018 plakalı motosiklet sürücüsü K.M., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Akan trafikte kontrolsüz şekilde karşı şeride çıkmak isteyen K.M, İ.B. yönetimindeki 09 T 4196 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerine yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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