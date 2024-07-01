Motosiklet sürücüsüne çarpıp öldürdü. Geri dönüp ‘Ne olmuş’ diye baktı ve kaçtı

Manavgat’tan Antalya’ya giden motosiklete aynı yönde ilerleyen otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Saygın çarpma sonrası asfaltta sürüklendiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Saygın’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden sürücüden geriye kaskı ve terliği kalırken, kullandığı motosikletin plakasının ise üzerine örtülen örtünün üzerine konulduğu gözlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

"NE OLMUŞ" DİYE BAKIP KAÇTI

Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde çarpma anı, motosiklet ve sürücüsünün savrulması, çarpan otomobilin durmayarak yoluna devam etmesi, yoldan geçen araçların durarak yardıma koşmaları, çarpan otomobilin yaklaşık 1 dakika sonra tali yoldan geri dönüp olay yerinde yavaşlaması ve yeniden yoluna devam etmesi yer aldı.