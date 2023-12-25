Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü! Defalarca kez acımadan vurdu

Bursa’da, trafikte yol verme konusunda yaşanan bir tartışma, bir otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdüğü olayla sonuçlandı.
Olay, Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda tartışma başladı.
Otomobil sürücüsü, ışıklarda durduğu sırada motosiklet sürücüsünün önünü keserek araçtan indi. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü, kaskını aldığı motosiklet sürücüsüne kaskıyla vurmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, sürücü “Çocuğum arabada” diyerek vurmaya devam etti.
O anlar kameraya yansıdı.