Motosiklet sürücüsünün hatası canına mal oluyordu

Kaza, saat 17ç.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde ilerleyen 09 MA 3018 plakalı motosiklet sürücüsü K.M., yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmek istedi.
Akan trafikte kontrolsüz karşı şeride çıkan K.M, İ.B. idaresindeki 09 T 4196 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından başından yaralandığı belirlenen K.M. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.