Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği anlar kask kamerasında

Kaza anı, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya yönüne doğru seyir halinde olan Mert Yücel'in kullandığı 07 BPT 509 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan Hasan D.'nin (51) kullandığı 07 AYP 429 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Yücel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ticari takside bulunan sürücü ve 3 yabancı uyruklu yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cenazesi, savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza Anı Kamerada

Kazanın anı, yolda bulunan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, diğer motosiklet sürücüsünün yanından geçerken Yücel'in motosikletinin ticari taksiye çarparak yola savrulduğu anlar detaylı bir şekilde kaydedildi.