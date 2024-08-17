Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği anlar kask kamerasında

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği anlar kask kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza anı, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya yönüne doğru seyir halinde olan Mert Yücel'in kullandığı 07 BPT 509 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan Hasan D.'nin (51) kullandığı 07 AYP 429 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Yücel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ticari takside bulunan sürücü ve 3 yabancı uyruklu yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cenazesi, savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza Anı Kamerada

Kazanın anı, yolda bulunan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, diğer motosiklet sürücüsünün yanından geçerken Yücel'in motosikletinin ticari taksiye çarparak yola savrulduğu anlar detaylı bir şekilde kaydedildi.

Son Haberler
Burak Yılmaz büyüledi Spor
Burak Yılmaz büyüledi
Galatasaray istedi dünya devi kaptı. Bonservisi dudak uçuklattı Spor
Galatasaray istedi dünya devi kaptı. Bonservisi dudak uçuklattı
İmitasyon altına büyük ilgi Gündem
İmitasyon altına büyük ilgi
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor Gündem
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama Yerel Haberler
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama
Elazığ’da mezralarda yangın: İki saatte 200 dönüm arazi küle döndü Yerel Haberler
Elazığ’da mezralarda yangın: İki saatte 200 dönüm arazi küle döndü
Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi Spor
Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi