Motosiklet tamirhanesine kanlı baskın

Kaynak: DHA
Motosiklet tamirhanesine kanlı baskın

Niğde’de bir motosiklet tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda Hasan Canbaz hayatını kaybetti. 1 kişinin yaralandığı olayla ilgi bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Konaklı beldesindeki motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Ö., motosikletle geldiği iş yerine av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan Canbaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan akrabaları Hüsmen ve Batuhan Canbaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, şüpheli Ahmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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