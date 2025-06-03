Motosiklet tutkunları etkinlikte buluştu

Kütahya Belediyesi'nin destekleriyle, Riders 43 Kütahya tarafından düzenlenen "2025 Motosiklet Sezonu Açılışı" etkinliği, 30'dan fazla motosiklet grubunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin'in de katılım sağladığı etkinlikte, motosiklet kulüpleri ve yüzlerce motor tutkunu vatandaşımız bir araya gelerek yeni sezonun heyecanını birlikte yaşadı.

Etkinlik, farklı illerden gelen motosiklet gruplarının şehir girişinde karşılanmasıyla başladı. Kısa bir şehir turu yapan motosiklet grupları, Kent Ormanı'nda sezon açılışı için buluştu. Gün boyunca süren etkinliklerde yavaş gitme yarışı, halat çekme yarışması, konserler ve çeşitli hediye çekilişleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, "Tüm motosiklet severlere güvenli ve keyifli bir sezon diliyorum" dedi.

Yaklaşık 750 motosiklet tutkunu vatandaşımızın katıldığı etkinlikte katılımcılara yemek ikramı da yapıldı.