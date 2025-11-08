Hatay’da uçurumdan yuvarlanan motosikletteki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi’nde yaşandı. Dağlık arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 1 kişi uçurumda yaralanarak mahsur kaldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı 2 şahsı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.