Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getirmeye devam ediyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Adana’da motosikletin üzerine yatarak yolculuk etti. o anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi

Yüreğir ile Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kimliği bilinmeyen motosikletli, tehlikeli akrobatik hareketler yaptı.

Motosikletinin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, sürekli şerit değiştirerek diğer sürücülere zor anlat yaşattı.

Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosikletli, tepkilere neden oldu. Sürücülerin korna çaldığı motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

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