Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getirmeye devam ediyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Adana’da motosikletin üzerine yatarak yolculuk etti. o anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.