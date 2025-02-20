Motosiklet yarışında metrelerce sürüklendi

Kazada genç sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA, KIRIKKALE-KIRŞEHİR YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 Karayolu'nun 15. kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S.Ö. (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, arkadaşıyla yarış halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.