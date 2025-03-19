Motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet, yaya Fatma Yiğit'e (65) çarpıp şarampole devrildi. Kazada Yiğit ile motosikletteki yolcu Berkay Akgül (14) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kahyalar Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ö.D.T. (17) idaresindeki 07 BVE 231 plakalı motosiklet, yolda yürüyen Fatma Yiğit'e çarptı.

Devrilen motosiklet, yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla Akgül'ün cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Fatma Yiğit de kaldırıldığı aynı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı hafif yaralı atlatan motosikletin sürücüsü Ö.D.T., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.