Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman kent merkezinde yapılan denetimlerde motosikletçilere 170 bin 625 TL cezası kesildi.

Batman kent merkezinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde motosikletçilere 170 bin 625 TL cezası kesildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yunus timleri, motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 41 araç ve sürücü kontrol edildi. Kusurlu görülen 34 sürücüye ise toplamda 170 bin 625 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, yapılan denetim sonucunda 5 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerin, kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla devam edeceği bildirildi.

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