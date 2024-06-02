Motosiklete zulalanmış uyuşturucu bulundu

Samsun'da gerçekleştirilen bir operasyonda, motosikletin içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri ışığında H.K'nin motosikletini takibe aldı.

Motosikleti Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde durduran polis ekipleri, arama yaparak motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş 96 fişek halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde satışında kullanılan alüminyum folyo ve değeri 30 bin 150 lira olarak değerlendirilen para bulundu.

Şüpheli gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.