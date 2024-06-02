Motosiklete zulalanmış uyuşturucu bulundu

Kaynak: AA
Motosiklete zulalanmış uyuşturucu bulundu

Samsun'da motosiklete zulalanmış, 96 fişek halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.

Samsun'da gerçekleştirilen bir operasyonda, motosikletin içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri ışığında H.K'nin motosikletini takibe aldı.

Motosikleti Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde durduran polis ekipleri, arama yaparak motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş 96 fişek halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde satışında kullanılan alüminyum folyo ve değeri 30 bin 150 lira olarak değerlendirilen para bulundu.

Şüpheli gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.

aa-20240602-34756791-34756787-samsunda-motosiklete-zulalanmis-uyusturucu-ele-gecirildi.jpg

aa-20240602-34756791-34756788-samsunda-motosiklete-zulalanmis-uyusturucu-ele-gecirildi.jpg

aa-20240602-34756791-34756789-samsunda-motosiklete-zulalanmis-uyusturucu-ele-gecirildi.jpg

aa-20240602-34756791-34756790-samsunda-motosiklete-zulalanmis-uyusturucu-ele-gecirildi.jpg

Son Haberler
Midibüsün çarptığı yaralıyı şemsiye ile korudular Yerel Haberler
Midibüsün çarptığı yaralıyı şemsiye ile korudular
Bursa’nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı Gündem
Bursa’nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı
Haziran'da kayak keyfini doyasıya yaşadılar Yaşam
Haziran'da kayak keyfini doyasıya yaşadılar
Adana’da 13 yaşındaki çocuk kayboldu Yerel Haberler
Adana’da 13 yaşındaki çocuk kayboldu
Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı Yerel Haberler
Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı
Adana'da orman yangını Yerel Haberler
Adana'da orman yangını