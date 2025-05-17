Motosikleti ile seyir halindeyken silahla vuruldu

Kaynak: İHA
Motosikleti ile seyir halindeyken silahla vuruldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. M.G., arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla hedef alındı. Açılan ateş sonucu kalçasından yaralanan M.G. yere yığılırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

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