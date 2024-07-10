Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

Kaynak: İHA
Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda, 40 yaşındaki İ.Ç.'nin üç tekerlekli motosikleti, genç bir hırsız tarafından çalındı.

Üç tekerlekli motosikletin sahibi İ.Ç., geri dönüşüm malzemeleri topluyordu. İ.Ç., motosikletin kasasına topladığı kartonları yerleştirirken, 17 yaşındaki M.T. ve 22 yaşındaki E.Y., motosikletin başına geçti. Böylece şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu hırsızlık anı, şüphelilerin kaçışını da belgeledi.

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M.T., sahibi İ.Ç.'nin çığlıkları üzerine bir duvara çarparak kazaya sebep oldu ve İ.Ç. motosikletten düşerek yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelileri Yüreğir ilçesindeki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı ve çalınan motosikleti sahibine iade etti.

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