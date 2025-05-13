Motosikleti tek teker üstünde sürüp sosyal medyada paylaştılar

Kaynak: DHA

Bursa’da 2 motosiklet sürücüsü kentin en işlek caddesinde tek teker üstünde ilerledi. Görüntüleri kask kamerasıyla kaydeden sürücüler sosyal medyada paylaşım yaptı.

Bursa’da yarışan 2 sürücü, motosikletlerinin ön tekerlerini kaldırıp, metrelerce süratle ilerledi. Sürücüler, o anları, kask kameralarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 motosikletli yarıştı. Sürücüler, motosikletlerinin ön tekerleklerini kaldırıp, kentin en işlek caddesinde süratle ilerledi. Sürücüler, o anları kask kameralarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, 'Başlıyoruz gençler hazır mıyız' diyerek, araçlara kırmızı ışık yanarken yarışa başlayan motosikletlilerin bir sonraki lambalarda da araçlara kırmızı ışık yanmasına ve karşıya geçen yayalara aldırış etmeden yola devam ettiği görüldü. Kırmızı ışıkta duran araçları sollayan motosikletlilerin, hız kesmeden ön tekerlerini kaldırıp tek teker üzerinde metrelerce ilerlediği anlar görüntüye yansıdı.

Polis, görüntülerin paylaşılmasının ardından sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

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