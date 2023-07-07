Motosikleti yatarak sürünce on binlerce lira ceza yedi

İHA'dan alınan habere göre, Fethiye Çevreyolu'nda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir yabancı turist tarafından görüntülendi. Görüntüler üzerine Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Plaka tespitinin ardından ikametinde yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye düşürmek ve ehliyetsiz motosiklet kullanma suçlarından sürücüye 21 bin 834 TL ceza kesilirken, motor trafikten geçici süre men edildi.

Fethiye Trafik Büro Amiri Gökhan Kam, denetimlerin devam edeceğini söyledi.