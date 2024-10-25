Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza İnönü Caddesi, Üçgen Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.E.Ö. (9) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından T.E.Ö.'yü Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayın ardından bölgeye gelen trafik polisi ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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