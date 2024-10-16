Motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Y.A., motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 14 Eylül Bulvarı'nda gerçekleşti. Olay anında Y.A., A.Z. yönetimindeki motosikletle çarpıştı ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olan Y.A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak motosiklet sürücüsü A.Z. gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.