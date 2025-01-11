Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Anıtpark mevkisinde kaza meydana geldi.

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Yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kurt'a (60) o sırada seyir halinde olan Burhan Bektaş (41) idaresindeki 55 AJD 089 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Durmuş Kurt yaralandı.

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Yaşadığı kazayı anlatan Kurt, "Yolun karşısında bilet almaya gidecektim. Tam geçerken motosiklet aniden vurdu. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Ayağımda ve karnımda sızı var" dedi.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü Burhan Bektaş ise, "Seyir halindeydim. Yolun kenarında yüksek bir araba vardı. Ağabey galiba göremedi. Karşıdan geçerken sağına soluna bakmadı. Ben de son anda fark ettim ama o ara çarptım" diye konuştu.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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