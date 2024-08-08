Motosikletin sürücüsü kamyonetle çarpışınca ağır yaralandı

Olay, Beyşehir-Antalya kara yolunun 31. kilometresinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 42 KF 213 plakalı kamyonet, Derebucak yönüne ilerlerken Kayabaşı Mahallesi yakınlarında M.Ö'nün motosikletine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücüyü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunan M.Ö, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.