Motosikletin yaya geçidinde yayaya çarptı: 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletin yaya geçidinde yayaya çarptı: 2 yaralı var

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yaya geçidinden geçen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yaya geçidinden geçen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Akıncılar sapağında meyana geldi. Tahtalı Camii istikametine seyreden Ö.T.'nin kullandığı 33 KGC 46 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen M.K. isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Motosikletin yaya geçidinde yayaya çarptı: 2 yaralı var

Motosikletin yaya geçidinde yayaya çarptı: 2 yaralı var

Motosikletin yaya geçidinde yayaya çarptı: 2 yaralı var

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