Motosikletini aldığı gün yaptığı kazada can verdi

Alperen Taşkın kardeşi Samet Taşkınise yaralandı. Alperen Taşkın’ın motosikletini yeni aldığı ve trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptığı belirtilirken ehliyetinin de olmadığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı Ereğli yolu arasında Taşbaşı yakınlarında gerçekleşti. Akçakoca yönünden Ereğli istikametine ilerleyen 51 yaşındaki Süleyman C.yönetimindeki 67 ABT 428 plakalı TIR ile kavşaktan ana yola çıkan Alperen Taşkın yönetimindeki 81 ADS 551 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet TIR’ın altında kalırken, Alperen Taşkın ile arkasında bulunan kardeşi Samet Taşkın ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Alperen Taşkın ilk olarak Ereğli'de özel hastaneye, sonrasında ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Taşkın buradaki tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Samet Taşkın'ın ise tedavisin sürüyor.