Motosikletinin motoruna fare girdi

Kaynak: İHA
Motosikletinin motoruna fare girdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir vatandaşın motosikletinin motoruna giren fare, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Zerdalitepe Mahallesi'nde bir vatandaşın motosikletinin motoruna fare girdi. Motosikletini çalıştırmak isteyen vatandaş, uzun uğraşlarının ardından başarılı olamadı. Ardından motosikletin içerisinden gelen sesleri fark eden sürücü, fare olduğunu fark ettiği bir hayvanın motor kısmına girdiğini gördü.

Hemen durumu yetkililere bildiren sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, fareyi motor kısmından çıkarmak için uzun uğraşlar sarf etti. Sonunda başarılı olan ekipler, fareyi güvenli bir şekilde çıkardılar.

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