Motosikletle aracın önünü kesip sürücüyü vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletle aracın önünü kesip sürücüyü vurdu

Aksaray'da motosikletle bir seyir halindeki bir aracın önünü keserek durduran 2 kişi sürücüye ateş açtı. Araç sürücüsü omuzuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde gerçek. Aktarılan bilgilere göre Laleli Caddesi'nden şehir merkezi yönünde seyreden 22 yaşındaki M.A.'nın kullandığı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından motosikletle önü kesilerek durduruldu. Sürücü ne olduğunu anlamadan otomobile motosikletin sürücüsü tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonucu otomobil sürücüsü omzuna isabet eden kurşunla yaralanırken motosikletli 2 şüpheli hızla oradan uzaklmaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken polis kaçan saldırganların peşine düştü.

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