Motosikletle aracın önünü kesip sürücüyü vurdu

Kaynak: İHA
Motosikletle aracın önünü kesip sürücüyü vurdu

Aksaray'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motosikletle gelen şahıslar aracı durdurup şoförü tabancayla vurdu.

Aksaray'da motosikletle bir otomobilin önünü keserek durduran 2 kişi sürücüye tabancayla ateş açarken sürücü omzuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Laleli Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden M.A. (22) idaresindeki 16 FBD 32 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından motosikletle önü kesilerek durduruldu.

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Sürücü ne olduğunu anlamadan otomobile motosikletin yolcu konumundaki şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonucu otomobil sürücüsü omzuna isabet eden kurşunla yaralanırken motosikletli 2 şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

aw274970-04.jpgTabanca seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin izini sürüyor.

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