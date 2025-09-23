Motosikletle gece yarısı herkesi ayağa kaldırmıştı...

Olay, 20 Eylül’de sabah 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bazı şahısların motosikletleriyle seyir halindeyken tehlikeli hareketlerde bulunup, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işlem başlatıldı.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen S.R., H.İ.T., A.C.Y. ve E.A., gözaltına alındı. Kendi güvenlikleri ile diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreye gürültü çıkararak rahatsızlık verdikleri belirlenen sürücülere ‘Trafik ve Kabahatler Kanunu’ kapsamında 10 bin 951 lira para cezası kesildi.