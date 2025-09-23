Motosikletle gece yarısı herkesi ayağa kaldırmıştı...

Kaynak: DHA
Motosikletle gece yarısı herkesi ayağa kaldırmıştı...

Mersin'de motosikletleriyle tehlikeli hareketler ve gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren 4 kişiye toplam 10 bin 951 lira ceza uygulandı.

Olay, 20 Eylül’de sabah 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bazı şahısların motosikletleriyle seyir halindeyken tehlikeli hareketlerde bulunup, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işlem başlatıldı.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen S.R., H.İ.T., A.C.Y. ve E.A., gözaltına alındı. Kendi güvenlikleri ile diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreye gürültü çıkararak rahatsızlık verdikleri belirlenen sürücülere ‘Trafik ve Kabahatler Kanunu’ kapsamında 10 bin 951 lira para cezası kesildi.

Son Haberler
Motosikletle gece yarısı herkesi ayağa kaldırmıştı...
Motosikletle gece yarısı herkesi ayağa kaldırmıştı...
Şantaj operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Şantaj operasyonunda 4 kişi tutuklandı
İtalya’da sağanak sele neden oldu
İtalya’da sağanak sele neden oldu
Dördüncü katta yanarak can verdiler
Dördüncü katta yanarak can verdiler
Rize'de yağmur, sel, kar derken şimdi de çığ
Rize'de yağmur, sel, kar derken şimdi de çığ