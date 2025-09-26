Motosikletle gelen tehlike!

Aşağıdaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’na ait:

-Ülkemizde motosiklet sayısı 6 milyon 659 bini buldu.

-Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır’da motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti.

-2024’de motosikletler 123 bin 675 kazaya karıştı.

-Bu kazalarda bin 228 kişi öldü, 109 bin 832 kişi yaralandı.

-Kaza yapan araçların yüzde 31.5’ini motosikletler oluşturuyor.

***

Toplam kazaların yaklaşık üçte birinde motosikletlerin yer alması, bu kazalarda her gün ortalama 3 kişinin ölmesi, 300 kişinin yaralanması...

Dehşet verici değil mi?

Ve işin en vahim tarafı motosiklet sayılarının sürekli artıyor olması.

Geçenlerde bir zincir market reklamında gördüm:

Bir motosikletin fiyatı sadece 49 bin 900 lira. Üstelik almak isteyenlere 6 taksitte ödeme kolaylığı sağlanıyor.

***

İlgili kamu kurumlarının, giderek kronikleşen dev soruna artık seyirci kalmayıp çözüm üretmesi gerekir.

Benim önerilerim şöyle:

-Motosiklet sürücülerinin önemli bir bölümü 18-24 yaş grubundaki gençler. Kazaların çoğunu da onlar yapıyor. Bu nedenle motosiklet ehliyeti alma yaşı 25’e çıkarılmalıdır.

-Motosikletlerin kurye hizmetlerinde kullanılması yasaklanmalıdır. Kuryeler ürün taşıma hizmetini ancak hafif ticari araçlar vasıtasıyla yapabilmelidir.

-Getirilecek yeni vergiler ve ithalat yasaklarıyla motosiklet fiyatları artırılarak herkesin sahip olabileceği bir noktadan yukarıya çekilmelidir.

-Motosikletlerin tetikçilik yapanlarca suç aracı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla Emniyet örgütünde sadece motosikletleri denetleyen özel birimler ve ekipler oluşturulmalıdır.

-Karıştıkları kazalarda asli suçlu olanların ve bir yılda dörtten fazla trafik cezası alanların ehliyetleri süresiz olarak iptal edilmelidir.

Türkiye güzeli’nin tercihi

2024 Türkiye Güzeli (Miss Turkey) İdil Bilgen, tıp fakültesini bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Bingöl’de bir toplum sağlığı merkezine doktor olarak atanmıştı.

Ama bu göreve gitmedi.

Medyadaki haberlerden öğrendiğime göre ABD’ye yerleşmiş ve New York’ta bir hastanede çalışmaya başlamış.

Miss Turkey olduğuna göre fiziği güzel demek.

Ama dünya görüşünün, davranış biçiminin fiziği kadar güzel olmadığı anlaşılıyor.

Aile büyüklerinden biri ona “Güzin Abla” üslubuyla şöyle sitem etse iyi olur bence:

“Bak güzel evladım,

Türkiye’de doğup büyüdün, eğitimini burada aldın.

Devlet şimdiye kadar belki de milyonlarca lira harcadı senin için.

Ama bunun karşılığı olarak bir gün bile kamu hizmetinde görev almadın, sana şimdiye kadar hiç emek vermemiş, bir dolar bile harcamamış ABD’ye gidip onlar için çalışmaya başladın.

Anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir davranış değil bu kesinlikle.

Aile büyükleri olarak buna çok üzüldük. Bilmeni isteriz.”

Tabii bu sitemli sözler İdil Bilgen’in yanı sıra Türkiye’de üniversite eğitimini tamamlar tamamlamaz koşa koşa yurt dışına giden daha doğrusu kaçan herkese söylenebilir.

En uzun tatil

Akademisyen Uraz Kaspar’ın T24’deki yazısından öğrendim. Yıllardır dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Danimarka’da öğrenciler yılda sadece 48 gün yaz tatili yapıyormuş.

Bu süre Norveç’te 66, İzlanda’da 76 günmüş.

Şimdi İzlanda’da, “Uzun tatil çocukların yalnızlaşmasına, eğitim rutininde aksamalara neden oluyor” denilerek sürenin Danimarka ya da Norveç düzeyine çekilmesi tartışılıyormuş.

Haberi okurken bizde ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatili süresinin 80 gün olduğunu hatırladım ve çocukların Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerindekinden bile daha uzun tatil yapmalarının yanlış olduğunu düşündüm.

Bu yıl yaz tatili yeni bitti, çocuklar okula döndü. Ama hiç olmazsa önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren yaz tatili kısaltılamaz mı, örneğin Danimarka’da olduğu gibi 48 güne indirilemez mi?

Konuşmaya, tartışmaya değer bir konu doğrusu.

***

Son bir not:

Yaz tatili deyince, Türkiye’de en uzun yaz tatilini öğrencilerin değil Devlet Tiyatroları çalışanlarının yaptığını belirteyim.

Haziran ayının başında tatile çıkarlar, 1 Ekim’de dönerler.

4 ay yani yılın üçte birini tatilde geçirmek çok uzun değil mi?

Merak ettim. Avrupa’da kamuya ait tiyatroların çalışanları ne kadar tatil yapıyorlar acaba?

Yıllardır Avrupa’da yaşayan Uraz Kaspar, okulların yaz tatilleri gibi bu konuyu da araştırırsa memnun olurum.

Tabutta ve mezarda tedavi

ATV’de “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında izledim.

Gördüklerim çok şaşırtıcı ve bir o kadar da üzücüydü.

Adamın biri sözde bir sağlık merkezi açmış.

Bu merkeze başvuran hastalar bazen tabuta konuyor, bazen elleri kelepçelenerek bina içinde özel olarak yapılmış boş mezara sokularak “tedavi” ediliyormuş.

Aralarında çocuklar bile varmış.

Programa telefonla bağlananlar nasıl “tedavi” olduklarını ve ödedikleri paraları anlattılar uzun uzun.

İnanması gerçekten zor!

O merkezi işleten adamın iyi niyetli olmadığı aşikâr.

Peki, o merkeze gidip tabuta ve mezara girerek şifa bulacaklarına inananlara ne demeli?

Bu olayın bir televizyon programında ortaya çıkması, o ana kadar devletin ilgili kurumlarının olan bitenden habersiz oluşu da son derece üzücü ve kaygı verici değil mi?..