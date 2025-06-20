Motosikletle milyonluk vurgun! Motor hacmi oyunu: Çete çökertildi

Kaynak: DHA
Motosikletle milyonluk vurgun! Motor hacmi oyunu: Çete çökertildi

Motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek, motor hacimlerinin usulsüz şekilde artırdığı iddia edilen 12 kişilik bir çete çökertildi. Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen baskında soruşturma devam ediyor.

Samsun'da "Kamu zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin motosikletlerdeki motor hacmi ile usulsüz oynadığını belirledi.

Motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek, motor hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kamunun zarar uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu bilgiler ışığında Samsun, Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, dün gözaltına alındı. Biri adli kontrol olmak üzere şüphelilerin tümü serbest bırakıldı.

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