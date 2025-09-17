Motosikletle otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

aw539995-03.jpg

aw539995-02.jpg

aw539995-04.jpg

Son Haberler
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)
Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”
Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”
'Bi Umut' öyküsünü beyazperdeye taşıyor
'Bi Umut' öyküsünü beyazperdeye taşıyor
Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)
5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti
5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti